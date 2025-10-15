La DO Ribeira Sacra cierra la vendimia con 4,6 millones de kilos uvas recogidas, un 6% menos

Archivo - Un vendimiador y cosechero recoge racimos de garnacha, a 9 de septiembre de 2022, en A Ribeira Sacra, Sober, Lugo, Galicia (España). Este año el grueso de la vendimia ha previsto una menor producción respecto a los 73 millones de kilos de uva de - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen (DO) Ribeira Sacra ha cerrado la vendimia de este año con un total de 4.617.965 kilos de uva recogidos entre 83 bodegas, un 5,7% menos que los 4.881.326 comunicados al acabar la campaña de 2024.

Según informa el Consejo Regulador de la DO, la vendimia de este 2025 se cerró el 9 de octubre, con un claro protagonismo de las variedades tintas, con más de 3,5 millones de kilos y la variedad Mencía como mayoritaria. Las uvas blancas suman más de un millón de kilo, con mayor peso de godello.

El Consejo Regulador subraya que la campaña concluye "con buenas perspectivas para los vinos que nacerán de esta cosecha, reflejo del esfuerzo y la singularidad de la Ribeira Sacra".

Más allá de las predominantes mencía y godello, otras variedades recogidas son garnacha (91.284 kilos) o albariño (61.893 kilos).