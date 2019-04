Empleados de Seaga protestarán el 24 de abril ante la Xunta y alertan que la limpieza de franjas aún no comenzó

Publicado 09/04/2019 13:55:34 CET

Piden que se puntúe su experiencia para optar a listas y avisan del retraso en desbroces por la falta de planes contraincendios municipales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Empleados de la empresa pública Seaga, dependiente de la Consellería de Medio Rural, protestarán el 24 de abril ante la Xunta de Galicia para denunciar que están "hartos" de desconocer qué ocurrirá con su futuro y para reclamar que puntúen su experiencia con el fin poder optar a las listas de contratación del servicio contra el fuego de la próxima campaña. Además, alertan de que los trabajos de limpieza de franjas secundarias, alrededor de núcleos, aún no han comenzado.

En rueda de prensa en Santiago, Cecilia Tarela, de la CIG, ha explicado que este mismo martes el director xeral de Defensa do Monte, Tomás Fernández-Couto, le has trasladado que estén "tranquilos" porque se va a "baremar" su experiencia y podrán entrar en las listas, pero asegura que no se fían porque llevan "escuchando desde octubre" estas promesas sin solución.

"No nos lo creemos", ha zanjado el presidente del comité de A Coruña de Seaga, Peter Brea. "¡Que sea verdad y no nos vacilen más!", ha clamado. "¡Cómo se nos puede vacilar de esta manera!", ha proseguido en sus reproches.

Y es que explica que el año pasado Medio Rural les comprometió tener una puntuación con la que todavía no cuentan para presentarse a las listas del servicio público. "Pero además, tenemos claro que si no se abre un plazo extraordinario no tenemos plazo para apuntarnos, no da el tiempo", asegura.

Por ello, Brea teme que este año la Xunta emplee la lista de 2018 para la campaña de extinción "sin baremar" a los trabajadores de Seaga y se "queden en la calle". "Quedan dos meses y no sabemos nada", se queja.

La protesta de los trabajadores de Seaga, son unos 500 en la plantilla, saldrá de la compostelana Praza Roxa a las 11,00 horas rumbo a la sede de la Xunta, en San Caetano.

LIMPIEZA DE FRANJAS

En lo tocante la limpieza de franjas secundarias de lucha contra el fuego, situadas alrededor de núcleos, el presidente del comité de A Coruña de Seaga alerta de que "está todo manga por hombro", ya que "en prevención no está trabajando nadie".

Espera que con el decreto de franjas se pueda contratar al personal de Seaga para hacer la prevención, "pero la situación no está aclarada", porque "no está estipulado cómo son los contratos".

Además, explica que en el decreto de franjas aún "se están empezando a contratar a los técnicos, se está empezando a estipular qué trabajos hay que hacer y en qué ayuntamientos".

Junto a esto, indica que "va a haber una segunda tanda" de ayuntamientos adheridos, porque "ninguno cumple casi ninguno de los preceptos de la ley de incendios", y es "casi ninguno tiene un plan contraincendios".

"Realmente, los ayuntamientos son una parte muy importante del problema de los incendios en Galicia", opina Peter Brea. Aquí, tilda de "aberración" que la Xunta "siga con el empeño" de emplear brigadas municipales que "no tienen formación" para la lucha contra el fuego.

Y es que Cecilia Tarela avisa de que la limpieza "se retrasó otro año más", dado que ahora los ayuntamientos deben realizar sus planes contraincendios. Por ello, prevén que, al igual que los últimos años, habrá que realizar las tareas de prevención en el propio periodo de alto riesgo y compatibilizarlas con la extinción.

Asimismo, Brea ha cargado con la actitud "irresponsable" de la Xunta en la última ola de incendios en Galicia durante el mes de marzo, al no contar con los medios disponibles, según critica.