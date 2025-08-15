La empresa Tragsa archiva el expediente que quería abrir a la Brif de Laza por negarse a descansar menos horas

OURENSE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa Tragsa ha archivado el expediente que quería abrir a los trabajadores de la Brif de Laza por negarse a descansar menos horas en plena ola de incendios en la provincia.

Tal y como han trasladado en unos mensajes publicados en la plataforma X --anterior Twitter-- los brigadistas celebran la "marcha atrás" de la empresa tras denunciar este jueves por la misma cuenta la intención de esta de sancionarles.

En esta línea, han agradecido a todos el apoyo y cariño recibido por redes sociales. "Nosotros a seguir combatiendo esta lacra de incendios", remarcan.

Según apuntaron este jueves en esta campaña llevan 37 incendios, 16 activaciones de disponibilidad y más de 12 días seguidos de servicio, en los que actuaron con "profesionalidad, eficacia, compromiso, y con absoluta vocación con el servicio público".

Por ello, han defendido que los equipos descansen 12 horas entre jornadas como dice el Estatuto.