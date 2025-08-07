Estabilizado el incendio de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), que afecta 20 hectáreas

Varios bomberos, a 5 de agosto de 2025, en Ponteceso, A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press

Un nuevo "pequeño" incendio permanece controlado en Brantuas, en Ponteceso, donde el fuego quemó 600 hectáreas en menos de una semana

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal iniciado en la noche del miércoles en el municipio coruñés de As Pontes de García Rodríguez se encuentra estabilizado desde las 13.34 horas del jueves, según informa la Consellería de Medio Rural.

El fuego se originó en la parroquia de O Freixo a las 22.03 horas y, según las últimas estimaciones, afecta alrededor de las 20 hectáreas. Por ahora, se han movilizado para su extinción siete agentes, 11 brigadas, ocho motobombas, una pala y un helicóptero.

Al respecto de esto, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ha puesto a disposición este jueves "todos los medios" del Gobierno, en el caso de ser necesarios. Al mismo tiempo, ha apuntado que la Guardia Civil está "totalmente desplegada" para dar soporte en lo que necesite y que, por el momento, no está afectando a viviendas.

Preguntada por la posible intencionalidad en este y otros incendios de la provincia, ha informado de que se continúa trabajando en la investigación de los mismos --igual que refirió ayer sobre los de Camariñas y Ponteceso-- para que "la ley caiga con toda la fuerza sobre las personas que puedan estar provocando estos incendios". "En caso de que se confirme que esta es la causa", ha matizado.

REACTIVACIÓN CONTROLADA EN PONTECESO

En Ponteceso (A Coruña), el incendio de Brantuas (200 hectáreas), iniciado el sábado a las 20.30 horas y que permanece controlado, ha sufrido una "pequeña" reactivación que un helicóptero y motobombas ya trabajan en mitigar. "No hay problema", ha trasladado el alcalde, José Manuel Mato, a Europa Press.

Algo similar ya sucedió en el mediodía del miércoles, cuando, tras haber sido estabilizado el domingo, este foco volvió a reactivarse. De este modo, el fuego pasó de haber quemado alrededor de 170 hectáreas --último dato de la mañana del miércoles-- a las 200 actuales, según las estimaciones actuales de la Consellería do Medio Rural.

Por otra parte, según indica Mato, medios de la Xunta y de la Guardia Civil trabajan en realizar un contrafuego para "mitigar una zona" en el lugar de Guxín, en Corme Aldea, donde un incido ha calcinado alrededor de 60 hectáreas. De esta forma, los efectivos trabajan en varios lugares de la localidad para protegerlos de que se vuelvan a producir incendios.

En concreto, Ponteceso ha sufrido varios fuegos desde el sábado, que han calcinado en total cerca de 600 hectáreas y entre los cuales han destacado cuatro por su mayor afectación. De este modo, los de las parroquias de Cospindo (245 hectáreas), iniciado a las 16.12 horas del sábado, y A Graña (82,53 hectáreas), originado a las 00.30 horas del domingo, han sido ya extinguidos.

Por otro lado, los de Brantuas (200 hectáreas), iniciado a las 20.30 horas del sábado, y Corme Aldea (60 hectáreas), originado a las 14.12 horas del martes, permanecen en este momento controlados.