Estabilizado el incendio de Carballeda de Avia (Ourense), con lo que bajan a cinco los focos activos

Helicóptero bombardero trabaja para extinguir el fuego, a 17 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo - Carlos Castro - Europa Press

La Consellería de Medio Rural informa de que se ha dado por estabilizado el incendio que afectaba al municipio ourensano de Carballeda de Avia, con lo que bajan a cinco los focos activos este jueves.

El incendio se originó el viernes 15 en la parroquia de Vilar de Condes y acabó por unirse a otro foco registrado el mismo día en la localidad de Beade, en la parroquia de As Regadas.

Según las últimas estimaciones, el incendio ha afectado a unas 4.000 hectáreas, parte de ellas en los municipios de Avión, Melón, Leiro y Ribadavia.

Trabajan en la zona tres técnicos, 73 agentes, 125 brigadas, 79 motobombas, cuatro palas, dos unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 12 aviones.