Estabilizado un incendio en Muíños (Ourense) que afecta a unas 15 hectáreas dentro del Parque Natural do Xurés

Archivo - Dos brigadistas forestales observan el terreno calcinado, a 20 de septiembre de 2025, en A Barca, Sober, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha dado por estabilizado el incendio forestal del ayuntamiento ourensano de Muíños, en la parroquia de Requiás, que afecta a unas 15 hectáreas de monte raso, todas ellas dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

El fuego, que se inició sobre las 07.23 horas de este martes, quedó estabilizado a las 13.48 horas de esta jornada, según indicó la Consellería en un comunicado.

Para hacer frente a las llamas movilizaron a un técnico, ocho agentes, cinco brigadas y tres motobombas.

La Consellería do Medio Rural ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

Además, el número 900 815 085 es anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictuosa incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento.