Las estaciones de medición registran buena calidad del aire en toda Galicia pese a los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La situación de la calidad del aire en Galicia ha seguido evolucionando favorablemente en las últimas horas, pese a los incendios activos en la comunidad, y todas las estaciones registran una calidad buena o favorable.

Según informa Meteogalicia, las estaciones situadas en la provincia de Ourense, la más afectada por los fuegos, registran niveles de calidad del aire favorables, al igual que varias estaciones del resto de las provincias.

La situación es buena en el resto de estaciones, entre ellas las de la provincia de Lugo y la mayoría de las situadas en la provincia de A Coruña.

Con todo, desde Meteogalicia recuerdan que los incendios activos está afectando a la calidad del aire incrementando en gran medida los niveles de partículas PM 10 y PM 2,5, por lo que recuerdan las recomendaciones de los servicios de emergencia ante posibles afecciones en la salud (precaución en personas vulnerables, uso de mascarillas, evitar actividades al aire libre, uso de colirios oculares, etc.)