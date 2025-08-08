Evacuado por un golpe de calor un brigadista en la extinción del fuego de Chandrexa que ya arrasa 100 hectáreas

Bomberos preparan el helicóptero para extinguir el incendio, a 2 de agosto de 2025, en Vilardevós, Ourense, Galicia (España). El incendio declarado este sábado, 2 de agosto, en el municipio ourensano de Vilardevós continúa activo y ha calcinado ya 570 hec - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un integrante de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Laza ha necesitado ser evacuado debido a un golpe de calor durante la extinción del incendio de Chandrexa de Queixa (Ourense).

Según informan fuentes de la Consellería do Medio Rural a Europa Press, este bombero forestal se mareó por un "posible golpe de calor" mientras trabajaba en una jornada de ola de calor con elevadas temperaturas en la provincia ourensana.

El trabajador fue evacuado en la tarde de este viernes en el propio helicóptero de la BRIF hasta su base en Laza, desde donde fue trasladado a un centro de salud.

El fuego en Chandrexa, parroquia de Requeixo, se declaró a las 15,51 horas de este viernes. Trabajan los siguientes medios: seis aviones, cinco helicópteros, cinco motobombas, ocho brigadas, seis agentes, dos unidades técnicas de apoyo y dos técnicos. Ya arrasa más de 100 hectáreas en poco más de cuatro horas, según la última actualización provisional de Medio Rural.