Evacuado por inhalación de humo un operario en Oímbra en una jornada sin confinamientos en Ourense

OURENSE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un operario de extinción de incendios ha tenido que ser atendido en Oímbra por inhalación de humo en una jornada en la que, según informa el 112, no se han registrado evacuaciones o confinamientos en Ourense.

No obstante, los técnicos de Protección Civil mantienen activa la vigilancia y el control sobre los núcleos de población que puedan verse afectados por los incendios forestales.

Con todo, recalca el hecho de que en las últimas horas no hayan sido necesarias nuevas evacuaciones o confinamientos en la provincia ourensana.

Todo ello después de que el servicio de emergencias informase también ayer de que se vivió una tarde sin confinamientos ni evacuaciones pese a que mantiene varios incendios activos.