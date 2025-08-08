Extinguido el gran incendio forestal de Vilardevós tras arrasar 579 hectáreas, el mayor fuego del año en Galicia

Un avión tira gaua sobre el fuego para extinguir el incendio, a 2 de agosto de 2025, en Vilardevós, Ourense, Galicia (España). El incendio declarado este sábado, 2 de agosto, en el municipio ourensano de Vilardevós continúa activo y ha calcinado ya 570 he - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gran incendio forestal del municipio ourensano de Vilardevós ha quedado extinguido este viernes tras arrasar 578,7 hectáreas desde que se declaró hace una semana, el 1 de agosto. Es el mayor fuego en lo que va de año en Galicia.

Este fuego en la parroquia de Terroso ha sido extinguido a las 12,24 horas de este 8 de agosto, según informa la Consellería do Medio Rural. Del total quemado, 519,62 hectáreas son de monte raso y 59,08 hectáreas, de arbolado.

Fue necesario activar la Situación 2 durante la noche del pasado domingo por riesgo para viviendas. En las tareas de extinción trabajaron 12 aviones, 12 helicópteros, 64 motobombas, 98 brigadas y la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otros medios.

En lo tocante a otros incendios, el de A Fonsagrada (Lugo), iniciado el martes en la parroquia de Monteseiro, continúa activo y sin controlar después calcinar 120 hectáreas. Sí que está controlado en este municipio el de la parroquia de Cereixido, que quema 20 hectáreas.

Por otra parte, están controlados los incendios de: Salceda de Caselas (Pontevedra), parroquia de A Picoña (80 hectáreas quemadas); As Neves (Pontevedra), parroquia de San Pedro de Batalláns (50 hectáreas); Camariñas (A Coruña), parroquia de Xaviña (50 hectáreas); Ponteceso (A Coruña), parroquia de Corme Aldea (60 hectáreas); Ponteceso (A Coruña), parroquia de Brantuas (200 hectáreas); y As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), parroquia de O Freixo (20 hectáreas).