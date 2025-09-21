Extinguido el incendio de O Bolo (Ourense) tras quemar 273 hectáreas y declarado uno en la Serra do Xurés

Un coche circula al lado del terreno calcinado, a 20 de septiembre de 2025, en A Barca, Sober, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal del municipio ourensano de O Bolo quedó extinguido tras calcinar 273 hectáreas y en la noche de este domingo se registró un nuevo fuego en Lobios, dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

Según la información recogida por la Consellería do Medio Rural, Galicia tiene activos tres incendios: en Pantón, en A Fonsagrada y en Lobios. Asimismo, no se han producido confinamientos ni desalojos en las últimas horas.

Así, el incendio de O Bolo, que comenzó el jueves a las 23. 47 horas en la parroquia de Vilaseco, quedó extinguido a las 01.31 horas de este domingo tras calcinar 273 hectáreas --192 de monte raso y 81 de arbolado--.

Además, durante la madrugada de este domingo, concretamente a las 05.09 horas se declaró un nuevo incendio en el ayuntamiento de Lobios, en la parroquia de Río Caldo. Según las primeras estimaciones de la Consellería, el fuego afecta a una hectárea dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

También continúa activo el incendio del municipio lucense de Pantón, que comenzó en la parroquia de Pombeiro, y mantiene activa la situación 2 de forma preventiva. Las llamas calcinan en este fuego 2.000 hectáreas, parte de ellas en la localidad limitrofe de Sober, a donde se extendió el viernes.

En A Fonsagrada, también en la provincia de Lugo, sigue activo un incendio forestal que comenzó en la madrugada del sábado en la parroquia de Trobo y afecta a 30 hectáreas.

Por otra parte, también en Lugo, permanece controlado el incendio de Barreiros, en la parroquia de San Xusto de Cabarcos. Originado el pasado martes a las 21.59 horas, afecta a una superficie de 140 hectáreas de monte arbolado.