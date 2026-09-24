Extinguido el incendio de Porto do Son tras calcinar 57 hectáreas

Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio de Porto do Son, a 21 de septiembre de 2026, en Porto do Son, A Coruña, Galicia (España). Un incendio forestal se encuentra activo en el municipio coruñés de Porto do Son este lunes, en el cual - Agostime - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural informa de que el incendio de Porto do Son, iniciado el pasado lunes en la parroquia de Ribasieira, ha quedado extinguido esta tarde de jueves tras calcinar 57,2 hectáreas.

Al respecto, detalla que unas 50 hectáreas del total son de monte raso y siete hectáreas restantes son de arbolado.

El fuego ha quedado extinguido finalmente pasadas las 19,00 horas de este jueves. En las tareas de extinción han trabajado de forma acumulada, entre otros, siete helicópteros y cinco aviones.