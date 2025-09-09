Extinguido el incendio del vertedero de A Rúa en Ourense después de ocho días de trabajos de intervención

Extinguido el incendio del vertedero de A Rúa en Ourense - DIPUTACIÓN DE OURENSE

OURENSE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio del vertedero de A Rúa en Ourense, que había comenzado hace más de tres semanas, ha sido extinguido este martes después de ocho días de trabajos de intervención para los cuales se movilizaron más de 250 camiones, según ha informado la Diputación de Ourense en un comunicado.

Una extinción a cargo de la empresa Tragsa que asumía la administración provincial el pasado 30 de agosto a través de una contratación de urgencia, en un vertedero que, según recalca su presidente, Luis Menor (PP), es una "competencia municipal".

La Diputación de Ourense ha recordado que la alcaldesa de A Rúa, María González Albert (BNG), había hecho una petición formal para trasladar las labores de extinción del fuego al gobierno provincial ante un "coste económico y técnico difícilmente asumible".

Labores de extinción que han consistido, señalan, en la "asfixia" del material que estaba ardiendo, y que han sido de "gran complejidad" por las "características técnicas" del vertedero y las "condiciones que afectan a la salud de las personas".