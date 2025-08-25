La Federación Rural Galega afirma que los incendios forestales "dejan en evidencia el fracaso de la Xunta"

Cartel de entrada a la Provincia de Ourense, a 21 de agosto de 2025, en A Rúa, Ourense, Galicia (España). Foto de archivo. - Carlos Castro - Europa Press

Aseguran que la administración pública "fía" sus campañas de extinción de los incendios a las condiciones climáticas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Rural Galega ha afirmado que los incendios forestales en Galicia dejan "en evidencia" el "fracaso" de la Xunta y de su política de la lucha contra los fuegos.

Tal y como han trasladado en un comunicado, aseguran que la administración pública "fía" sus campañas de extinción de los incendios a condiciones climáticas favorables, "como fue el año pasado cuando ardieron 2.600 hectáreas".

Según la Federación, la Xunta asocia los fuegos rurales a factores externos, como la presencia de incendiarios, calor extremo, falta de lluvia o acumulación material en los montes.

Por ello, han denunciado el "desmantelamiento de 45 Unidades de Xestión Forestal, instrumento que pretendía aportar una mayor rentabilidad del monte, así como su ordenación".

Y han añadido que no hubo el cumplimiento del Plano Forestal de Galicia, "aprobado exclusivamente por el PP, en lo que se refiere a ir drenando recursos económicos dedicados a la extinción".