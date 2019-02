Feijóo avanza una aplicación de gestión de contabilidad para las empresas del sector del vino de Galicia

Publicado 25/02/2019 19:34:30 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este lunes que su Gobierno pondrá a disposición del sector del vino un programa de gestión de contabilidad vitivinícola que permitirá a las empresas gestionar la contabilidad que se eleva en los registros de las bodegas.

Según informa el Ejecutivo autonómico, esta aplicación, que ha sido anunciada por Feijóo durante la inauguración del Museo da Ciencia do Viño en Salvaterra de Miño (Pontevedra), "facilitará la simplificación y coordinación administrativa" del sector.

Asimismo, el presidente gallego ha recordado que la Xunta está trabajando también en una base de datos de proveedores de uva que facilite los contratos de compraventa con los viticultores, así como en un plan estratégico de dinamización territorial de las cinco denominaciones de origen para mejorar tanto el posicionamiento de los vinos gallegos como de las comarcas que representan.

En este contexto, Feijóo ha subrayado la "importancia" de esta iniciativa para "dar a conocer el potencial vitivinícola de la comarca", un territorio con más de 1.000 hectáreas de superficie cultivada y más de 1.500 viticultores y que desde hace 60 años celebra la tradicional Festa do Viño, una de las más antiguas de España.

EL MUSEO "NO ES UNA ACCIÓN AISLADA"

En cuanto al Museo da Ciencia do Viño, Feijóo ha aseverado que "no es producto de una acción aislada", sino que "se une a muchas otras" como la próxima apertura del Museo do Viño de Ribadavia y bajo el objetivo de que la enogastronomía sea una razón para visitar Galicia que cobre cada vez más protagonismo.

Y es que, de acuerdo a sus cifras, el geodestino Vigo-Baixo Miño crece por quinto año consecutivo la demanda hotelera, con 1,3 millones de noches en 2018. Además, ha recordado que la Xunta acaba de aprobar la guía de turismo enológico y gastronómico 'Galicia Sabe'.