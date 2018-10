Feijóo reivindica que por "primera vez" se indemnizó a las víctimas de los incendios, que ya se abonaron

Publicado 21/02/2018 15:09:15 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado que "por primera vez" el Gobierno autonómico ha indemnizado a las víctimas por incendios forestales, en concreto, a las familias de los cuatro fallecidos en la pasada ola de incendios de octubre de 2017.

Los pagos ya han sido ejecutados, según han confirmado este miércoles a Europa Press fuentes de la Administración autonómica, que ya había avanzado que estaban en tramitación prácticamente la totalidad de las solicitudes de ayudas realizadas ante la Xunta. En total, se registraron un total de 1.275 peticiones, cuyo coste se estima superioros 22 millones de euros.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento este martes, el mandatario autonómico mantuvo un cara a cara con el portavoz del Grupo de En Marea, Luís Villares, quien le echó en cara la "propaganda" que, acusó, articuló la Xunta alrededor de los incendios forestales para "gestionar la opinión pública" en lugar de la "catástrofe" natural. Además, el dirigente de la formación 'rupturista' sacó a colación las declaraciones a Europa Press del fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, en las que se decía que no había evidencias de que existiese una "trama" incendiaria.

"Jamás hablé de trama incendiaria", le replicó Feijóo en el debate, en el que le advirtió que sus palabras siempre fueron de "terrorismo incendiario" y, como tal, se articularon ayudas "por primera vez en la historia de la comunidad" para las familias de los fallecidos. Luís Villares afeó al presidente autonómico que las compensaciones del Estado a víctimas de terrorismo no son de 75.000 euros, sino que alcanzan los 250.000 o 500.000 euros.

PROPAGANDA

El diputado de En Marea ha señalado que "ninguna vida se puede pagar con dinero", pero ha recriminado que "el rigor se escribe en el Boletín Oficial del Estado (BOE)". "Cuando se adquiere un compromiso, no puede engañarlos y menos con un tema tan sensible", ha advertido Villares, sobre la difusión de las ayudas que hizo la Xunta.

Feijóo aseguró que no le "sorprendían" sus críticas sobre propaganda e ineficacia a la vista de los debates internos de En Marea. "Debería pasarse usted por sus asambleas a echar una ojeada a ver qué pasa por ahí", ha recomendado el mandatario autonómico, a lo que añadió que Villares "muchas veces no está invitado", en referencia a las asambleas municipales.

INFORME FISCALÍA

Por otro lado, Feijóo defendió que la Xunta "no solicitó" que la Fiscalía investigase la relación o no de los incendios forestales y si había conexión entre los autores, por lo que ha pedido a Villares que, si tiene el informe, que le envíe una copia, porque por lo que él leyó no se publicará hasta abril.

El diputado de En Marea, que pidió explicaciones por el gasto de "80.000 euros" en propaganda en esta materia, denunció que la Xunta se "inventase un enemigo exterior".

Por su parte, el presidente de la Xunta defendió que los populares piden que en la prisión permanente revisable se incluyan supuestos relacionados con los incendios y recriminó a En Marea que esté en contra de estas condenas.