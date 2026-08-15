Galicia cuenta con un nuevo avión de coordinación y vigilancia, con más autonomía y capacidad de transporte

Nuevo avión de vigilancia y coordinación de la Xunta - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha incorporado un avión de coordinación y vigilancia propio al dispositivo de lucha contra los incendios forestales, con más autonomía y capacidad de transporte.

El director xeral de Defensa do Monte de la Consellería do Medio Rural, Manuel Francisco, ha visitado la base aérea transfronteriza de Verín-Oímbra, donde opera este nuevo medio desde el pasado 1 de agosto.

De este modo, esta aeronave se suma a los dos helicópteros de coordinación con los que ya contaba el Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de la Xunta.

Este tipo de medios, complementarios a los de extinción, proporcionan datos esenciales en tiempo real para la toma de decisiones tácticas y estratégicas, permiten una supervisión continua del operativo, acceso visual a zonas ocultas por la orografía o por el humo y facilitan la comunicación.

Paralelamente a las tareas de coordinación y vigilancia, dos técnicos se encargarán de la realización de análisis y evaluación continua del incendio, dando apoyo al personal de tierra.

La incorporación de este medio supone la ampliación a posibilidad de cobertura y franja de trabajo, ya que dispone de hasta 4 horas de autonomía. Así, el Xunta 23 ACO es una aeronave de alta velocidad, que cuenta además con más capacidad que los helicópteros de coordinación existentes, lo que permite realizar transportes logísticos y de personal.

Este año son cuatro los nuevos aparatos aéreos integrados en la lucha contra los incendios, entre los que se encuentran esta aeronave de coordinación, pero también dos aviones de carga en tierra que ya están operando y un helicóptero pesado, que se incorporará en el mes de septiembre. Con la suma de esta aeronave, Galicia dispone de un total de 23 medios aéreos dependientes de la Consellería. En conjunto, contando los del Gobierno central, son más de 30 los aparatos que trabajan en la extinción de incendios en Galicia en este 2026.