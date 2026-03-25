Ganaderos de Agromuralla protestan ante Lactalis (Lugo) por la bajada del precio de la leche

LUGO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agromuralla ha retomado sus movilizaciones por la situación del sector agroganadero y lo ha hecho concentrándose ante la sede de Lactalis en Lugo, concretamente en la fábrica de Nadela. En esta ocasión, y tras las tractoradas que protagonizaron hace meses por el acuerdo con Mercosur, se han centrado en la producción de leche.

A la cita han acudido numerosos productores, agrupados tras el lema 'por un precio justo de la leche, que cubra los costes de producción', como respuesta a las recientes bajadas de precios aplicadas por la industria. Como gesto simbólico de rechazo, varios participantes rompieron envases de leche a la entrada de las instalaciones.

Esta acción surge por el creciente malestar entre las explotaciones ganaderas, que consideran injustificadas las reducciones en el precio de la leche en origen en un contexto en el que los costes de producción continúan al alza, principalmente el gasoil, debido a la guerra de Irán. Desde Agromuralla denuncian que "estas medidas agravan aún más la situación de un sector ya tensionado y ponen en riesgo la viabilidad de muchas granjas".

Los productores quisieron visibilizar su descontento y reclamar condiciones más equitativas en la cadena de valor, subrayando la necesidad de garantizar precios que cubran los costes y aseguren una renta digna.

La protesta también destacó la importancia de la unidad del sector como herramienta clave para afrontar la situación actual. Los organizadores insistieron en que "solo a través de una movilización conjunta será posible frenar la tendencia a la baja de los precios por parte de la industria y defender los intereses de los productores".