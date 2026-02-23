Ganaderos desbloquearán la A-52 tras negociar este lunes con el subdelegado del Gobierno en Ourense

Archivo - Agricultores y ganaderos cortan la A-52 con tractores y rollos de paja a su paso por Xinzo de Limia, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

OURENSE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos y agricultores han avanzado que desbloquearán la A-52 a su paso por Xinzo de Limia --después de casi un mes concentrados en la vía, y de dos meses de concentraciones en la provincia-- tras negociar este lunes en una reunión con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos.

Así lo ha trasladado uno de sus portavoces, Miguel Gómez, en declaraciones a Europa Press, que ha explicado que Santos se ha comprometido a "darle forma legal a las sanciones", intentando reducir la cantidad de las multas "a la obligatoria legalmente por estar haciendo algo ilegal", así como a "colaborar" con las demandas del sector.

"Al estar haciendo algo ilegal nos tienen que sancionar, pero va a poner de su mano para poder aplicar el mínimo legal a las sanciones", ha señalado Miguel Gómez, que ha celebrado que el subdelegado se ha comprometido, además, a "darle forma y voz" a la situación actual del sector y a mantener contacto con este "en todo momento".

En este sentido, Gómez ha señalado que los tractores --que permanecen en la A-52, alrededor del kilómetro 190.500, desde hace cerca de un mes-- se retirarán de la vía alrededor de las 18,00 horas de la tarde de este lunes "esperando que el subdelegado cumpla con su función". "Si no, volveremos con todas las consecuencias", ha añadido.

Una decisión que viene después de que el pasado domingo, ganaderos y agricultores se reuniesen para decidir el futuro de las protestas, acordando inicialmente y "por mayoría" no retirarse hasta tener "soluciones". "Hoy, después de esta reunión, se volvió a transmitir lo que se ha acordado, y le vamos a dar un voto de confianza al subdelegado, que se ha comprometido a colaborar con nosotros en lo que pueda, pero es normal que tengamos que pagar las sanciones", ha añadido.