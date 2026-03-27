Ganaderos interceptan un camión en Teixeiro y tiran 15.000 litros de leche procedente de Portugal

Ganaderos interceptan un camión en Teixeiro (A Coruña) y tiran leche procedente de Portugal - UNIÓNS AGRARIAS
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Ganaderos han interceptado un camión esta mañana de viernes en Teixeiro, en el municipio coruñés de Curtis, y han tirado unos 15.000 litros de leche de la cisterna procedente de Portugal.
Según informa Unións Agrarias, esta leche tenía destino la planta de Inleit en Teixeiro. Esta acción forma parte de la campaña de actuaciones que la organización agraria lleva a cabo en los últimos días para denunciar la entrada de leche de Portugal y Francia en Galicia con la que se busca una bajada de precios.
"La Xunta dice que no encuentra indicios de una entrada masiva de leche foránea que está distorsionando el mercado. A nosotros nos llega con ponernos a las puertas de las plantas para comprobar la constante entrada de las cisternas", afirma Unións Agrarias. "Si las administraciones no actúan, nos tendrán enfrente", avisa.
"No vamos a permitir que las industrias continúen imponiendo precios y poniendo contra las cuerdas a las granjas, ignorando la Ley de Cadena y forzando rebajas inasumibles e inaceptables mientras engrosan su cuenta de beneficios a costa de importar leche a precio de saldo", advierte.
El pasado sábado, miembros de Unións Agrarias ya entraron en un centro de Cash Galicia en el polígono de A Sionlla, en Santiago, para tirar cartones de leche foránea en un contexto de negociación de nuevos contratos en el que la industria realiza propuestas a la baja.