Ganaderos ven "positivamente" la reunión con Medio Rural, que compromete aumentar los controles de distribución

Agricultores y ganaderos cortan la A-52 con tractores y rollos de paja en Xinzo de Limia, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos y agricultores tras más de cinco horas de reunión con la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, han valorado "positivamente" el encuentro, a pesar de "no llegar a acuerdos firmes", pero han amenazado con trasladar las protestas a Madrid. Por su parte, la Consellería se ha comprometido a aumentar los controles de distribución y citará a la distribución para ampliar la promoción de los productos gallegos.

"Si tenemos que ir a Madrid tendremos que ir nosotros, porque sabemos que nadie lo hace por nosotros, nadie nos defiende. Ya fuimos hace dos años y prometemos volver", ha señalado Miguel Gómez, ganadero de Maceda y portavoz de los manifestantes, a la salida de la reunión.

Tal y como han trasladado, la titular de Medio Rural mantuvo una "muy buena disposición a escuchar", alcanzando incluso "puntos en común" y un "buen clima de conversación". "Evidentemente las cosas no se arreglan en dos días", ha añadido Javier Losada, otro de los ganaderos y portavoces, que ha recalcado que mantendrán un "contacto permanente" para tratar "temas pendientes".

"En el rural dependemos los unos de los otros, y esta vez quedó demostrado que el sector primario, sobre todo en la provincia de Ourense, se esta uniendo para luchar en una dirección", ha celebrado Miguel Gómez.

LA FUTURA PAC

Con respecto a la Política Agraria Común (PAC), Miguel Gómez ha señalado que, "por lo menos", los representantes del Ejecutivo gallego han sido "claros con lo que viene". "Dicen que es algo que no viene directamente de ellos, que ellos luchan por conseguir más, pero no nos dan solución o aclaración concreta, no tenemos solución de nada", ha añadido.

Por su parte, la Consellería de Medio Rural ha trasladado en un comunicado que el tema central del Consello Agrario, previsto para este viernes, será un "cambio de postura comunitaria" con respecto a unos recortes en la Política Agraria Común (PAC) que "no son buenos".

En este sentido, Medio Rural ha señalado que la reducción en "burocracia, requisitos y simplificación" en esta política suponen un "recorte de fondos" y la "pérdida de dos pilares actuales", como son las "ayudas directas y las partidas de desarrollo rural", y ha avanzado que mantendrán otra reunión este jueves con ganaderos y agricultores de Lugo.

EL ACUERDO CON MERCOSUR

Con respecto al acuerdo Europeo con Mercosur, la Xunta ha trasladado su "compromiso" a "incrementar los controles", así como exigir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, presidido por Luis Planas, que "cualquier producto que entre en España cumpla los mismos requisitos que ya cumplen los productos de la Unión Europea", los cuales, ha añadido, "tienen a mayores otras garantías de calidad y sostenibilidad" que les "aportan un valor diferencial".

Un refuerzo que, según han desgranado, "debe ir acompañado" con una "intensificación de las inspecciones en la frontera" --algo que, han añadido, es "competencia del Gobierno central"--, así como instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a "defender de manera más exigente" que el acuerdo "garantice las cláusulas de salvaguardia".

"Tenemos su apoyo pero no lo demuestran donde lo tienen que demostrar, aquí parece que nos dicen lo que queremos escuchar", ha incidido, por su parte, Miguel Gómez con respecto a este punto, aunque ha recalcado que los representantes autonómicos "brindaron ayuda" y "se comprometieron a entregar documentación" a Madrid.

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA

Otro de los puntos clave durante el encuentro ha sido la vacunación contra la Dermatosis Nodular Contagiosa. Tal y como ha explicado Miguel Gómez en relación a esta cuestión, la Consellería "remitió dos cartas" al Ministerio, y "obtuvo respuesta solo de una". "Tenemos claro que esa carta que envió la conselleira la metieron en un cajón", ha añadido.

En concreto, ganaderos han confirmado que la misiva recibida desde Madrid trasladaba que el Gobierno central "está esperando informes técnicos" que acrediten que la vacunación y otras medidas de control son "justificables".

"Nosotros pensamos que cuando lleguen esos informes técnicos va a ser tarde, y así se lo transmitimos", ha subrayado otro de los portavoces de los manifestantes, David Fentes, y ha señalado que, durante la reunión, ganaderos han reiterado la necesidad de "recalcar e insistir" en ese punto, para "tomar todas las medidas posibles" y "arreglar el problema".

En este sentido, la Consellería de Medio Rural ha incidido en su "compromiso" para "mantener el excelente estatus sanitario de la cabaña ganadera gallega", y ha insistido en trasladar un "mensaje de tranquilidad", ante una enfermedad que "solo está presente en la provincia de Girona".

Asimismo, ha reiterado la reclamación de la Xunta al Ministerio para conseguir una "mayor coordinación nacional" e "impulsar medidas homogéneas entre las diferentes comunidades", así como exigir a la administración presidida por Luis Planas que "lidere en el marco de la Unión Europea" una "vacuna marcada que se pueda usar de manera preventiva", que "solicite el cambio de categoría de la enfermedad" --para rebajarla a categoría A-- y que "contemple indemnizaciones contundentes".

Finalmente, María José Gómez ha afirmado durante el encuentro que, ante la posibilidad de detectarse algún caso de dicha enfermedad en Galicia, la Xunta "está preparada" porque "existe un plan de actuación ya elaborado".

TRASLADO A SAN CAETANO Y A MADRID

Así las cosas, Miguel Gómez ha señalado que tractoristas esperan ahora mantener una reunión con la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para tratar otras demandas del sector. "Hay tantos organismos que nos sorprende que unas cosas son competencia de uno, otras de otro y yo creo que algunos empiezan a sobrar, porque nada es competencia de nadie", ha incidido.

Miguel Gómez ha explicado que, a partir de la reunión con Medio Ambiente, valorarán trasladarse a las dependencias de la Xunta en San Caetano (Santiago de Compostela), y más tarde, llegar a Madrid. "Cuando nos manden para Madrid, la autovía es muy larga y los tractores van a 40 kilómetros por hora. Nosotros cumplimos nuestras promesas, pero de momento estaremos aquí hasta que nos echen", ha añadido.

"Sabemos que no se soluciona todo en un momento, pero van a tener que apretar, porque sino el rural se va al garete", ha lamentado otro de los portavoces, Jose María Parente, quien ha avanzado que los manifestantes están "dispuestos a encender los tractores".