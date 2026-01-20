El Gobierno destina más de 3,8 millones a paliar efectos de los incendios del verano en la cuenca del Miño-Sil

Archivo - Fumarolas en el frente del fuego, que se sitúa sobre las aldeas de Pombeiro, Amandi y San Pedro, a 20 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha explicado que las llamas de este - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno destina más de 3,8 millones a trabajos para paliar los efectos de los incendios registrados en el verano de 2025 en las inmediaciones de los ríos de la cuenca del Miño-Sil en las provincias de Lugo y Ourense.

En una respuesta a una pregunta escrita registrada por el diputado del BNG Néstor Rego en el Congreso, el Ejecutivo estatal explica que tras la extinción de los fuegos, la Confederación Hidrográfica del Miño Sil (CHMS) inició los trabajos de análisis de las afecciones y que en septiembre se derivaron 10 brigadas del Programa de Conservación de Cauces para llevar a cabo trabajos urgentes al no disponer de un encargo específico para actuaciones de emergencia. La inversión ascendió a 282.437,65 euros.

Asimismo, apunta que, con fecha del 24 de septiembre, se autorizó la ejecución de las actuaciones de emergencia para reparar daños por estos incendios en la cuenca del Miño Sil por un importe de 3 millones de euros.

En el marco de estas actuaciones de emergencia, el Gobierno ha detallado que se encuentran trabajando actualmente 19 brigadas manuales con apoyo puntualmente de medios mecanizados (una en Lugo, 12 en Ourense y seis en León), con el apoyo de las 10 brigadas ordinarias que trabajan anualmente.

La tipología de las actuaciones que se llevan a cabo en las zonas afectadas, según ha apuntado, consiste labores de contención y remediación como barreras vegetales y albarradas para minimizar la erosión y la pérdida de suelo fértil.

Además, el Ejecutivo estatal ha apuntado que el proceso de corrección de los efectos de los incendios ocurridos en el verano del año 2025 se adapta en todo momento a las variables que se detectan, corrigiendo y mejorando las medidas en coordinación con las necesidades de los ayuntamientos afectados.

Por último, señala que se han implementado actuaciones complementarias en las zonas de influencia de las captaciones para abastecimiento, extendiendo aguas arriba de fajinas y albarradas para establecer una cama protectora de paja complementada localmente con extendido de semillas.