El Gobierno destina 1 millón más para comprar vacunas para la dermatosis nodular contagiosa (DNC)

Archivo - Vacas de una ganadería de lácteo en Sabadelle, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha tomado este martes razón de la declaración de emergencia de las actuaciones sanitarias necesarias para la adquisición de vacunas frente al virus de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), por importe de 999.999 euros, mediante resolución de la dirección general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal.

En concreto, con esta medida, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reafirma su compromiso con la ganadería española y, en particular, con el combate de las enfermedades de los animales. Desde que se detectó el primer brote en España en octubre pasado, y hasta la fecha, Agricultura ya había adquirido más de 1,4 millones de dosis de vacuna por importe de 1,82 millones de euros que puso a disposición de las comunidades autónomas, ya que la vacunación es esencial para frenar la difusión de esta nueva enfermedad.

De esta forma, con el crédito aprobado ahora se ampliará el banco nacional de vacunas con 757.575 nuevas dosis. En total, la suma alcanza 2,82 millones de euros para la adquisición de 2.158.375 dosis de vacunas.

La aparición de dermatosis nodular contagiosa en una región o país tiene una gran repercusión sanitaria y económica. Se trata de una enfermedad de declaración obligatoria incluida dentro de la lista de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y de la Unión Europea, cuya presencia conlleva el vaciado de la explotación en cuestión y la prohibición de la exportación de animales, material de reproducción, carne y otros productos, así como restricciones en los movimientos domésticos y en la celebración de ferias ganaderas y otras concentraciones de animales en las zonas afectadas.

Dentro del marco de la política de control de la enfermedad, la vacunación preventiva de emergencia en respuesta a focos resulta una práctica esencial para frenar su difusión.

Hay que recordar que el primer caso de esta enfermedad en España se notificó el pasado 3 de octubre, en la provincia de Girona. Hasta el momento se han producido 20 focos, 18 en esta provincia, donde la zona de restricción ya se levantó el pasado 26 de febrero, y dos en Huesca, el último a principios de marzo.

De esta forma, estos nuevos focos en Huesca han motivado la ampliación de las zonas de vacunación y la necesidad de inmunizar a los animales que se introducen en ellas desde zonas libres o que dejan de estar protegidos por la inmunidad maternal.