El Gobierno gallego destina 53 millones a favorecer el relevo generacional en el sector agroganadero

Consello.- La Xunta inicia la tramitación del anteproyecto de la nueva ley de bibliotecas y de patrimonio bibliográfico - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego destinará 53 millones a una nueva convocatoria de ayudas para favorecer el relevo generacional en el sector agroganadero.

Así lo ha adelantado el presidente autónomico, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta, celebrado este lunes. El mandatario gallego destacó que es la mayor convocatoria desde 2018.

Concretamente, de los 53 millones de presupuesto, 23 irán destinados a la incorporación de jóvenes al agro mientras que los 30 restantes van dirigidos a financiar los planes de mejora asociados a estas incorporaciones.

De esta forma, las ayudas financiarán no solo a aquellas personas que soliciten la ayuda por primera vez, sino también a las que ya la pidieran en 2025. Los jóvenes que ya presentaron su solicitud no tendrán que volver a registrarla y se les garantizarán las mismas condiciones que tenían el año pasado.

A través de ellas el Gobierno autonómico afianza su apuesta por el relevo generacional, que es "fundamental" para "garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental" de la actividad agroganadera en su conjunto.

SECTOR VITIVINÍCOLA

También, la Xunta refuerza el sector vitivinívola con 6,7 millones para elaborar y comercializar estos productos y promocionarlos en terceros países, llegando a beneficiar a 45 entidades.

Así lo recoge un informe evaluado en el Consello do Goberno galego sobre la convocatoria de 2025 de estas dos líneas de ayudas, cuya resolución se publicará este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

En este sentido, las ayudas para la elaboración y comercialización permitieron beneficiar a 27 entidades, la mayor parte de ellas en las provincias de Ourense y Pontevedra, con un presupuesto de más de 5,4 millones, para alcanzar una inversión subvencionable de 18 millones.

Por otra parte, las ayudas de promoción del sector vitivinícola en terceros países cuentan con 18 entidades beneficiarias por un importe de 1,27 millones y una inversión subvencionable superior a los 2,5 millones.