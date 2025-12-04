Las granjas con entregas de leche en Galicia bajan por primera vez de las 5.000

Archivo - Varias vacas en una ganadería de lácteo en la parroquia de Piñeiro, a 14 de noviembre de 2023, en Xermade, Lugo, Galicia (España). Son 18 comarcas veterinarias las afectadas por algún brote de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), la cual ha - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic.

Las granjas que realizan entregas de leche en Galicia bajan por primera vez de las 5.000 desde que hay registros, de forma que se quedan en 4.987 en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura.

Esta tendencia de pérdida de explotaciones lácteas continúa en los últimos años en Galicia. Según datos de un estudio de la Fundación Juana de Vega, en 2015 había más de 9.500, por lo que en un década han dejado de hacer entregas cerca de la mitad.

En octubre de 2024, la cifra de granjas de leche era de 5.310 en la comunidad gallega, por lo que el recorte es de 324 en el último año, con base en datos del Ministerio.

No obstante, Galicia continúa como la principal comunidad lechera al registrar el 42% de las entregas de toda España en el acumulado de lo que va de 2025, entre enero y octubre.

LOS PRECIOS SIGUEN AL ALZA

Mientras, el precio de la leche que se paga a productores sigue al alza y alcanza los 52,4 céntimos por litro en Galicia en octubre (eran 52,1 céntimos en septiembre).

No obstante, permanece por debajo de la media española (53,5 céntimos). De hecho, aumenta la brecha con la media española, que era de menos de un céntimo por litro el mes anterior.

A modo de ejemplo, el dato gallego es dos céntimos inferior a los 54,7 céntimos por litro que se paga en la comunidad vecina de Asturias.