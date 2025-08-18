Una hípica de Mos (Pontevedra) ofrece 30 cuadras para alojar caballos de instalaciones afectadas por incendios

VIGO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La escuela de equitación de San Cosme, Club Hípico Alazán, ha ofrecido este lunes 30 cuadras para alojar a caballos de instalaciones o domicilios que se hayan visto afectados por los incendios que asolan Galicia y otras regiones.

El director de la escuela, Carlos Domínguez, ha trasladado su oferta para dar cobijo a los animales que lo necesiten, poniendo a disposición 30 cuadras en el club, situado en el Alto de San Cosme, en el municipio de Mos (Pontevedra).

Tras manifestar su apoyo a los afectados por los incendios y su deseo de que esta tragedia acabe cuanto antes, ha ofrecido su ayuda para estos animales, que "deben ser alimentados y cuidados como se merecen".

Las personas interesadas en esta oferta de ayuda pueden ponerse en contacto con la escuela en el mail alazan@equitacionsancosme.com o en el teléfono 670.50.97.60.