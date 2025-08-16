Un incendio en Cervantes (Lugo) obliga a cortar una carretera que enlaza con Pedrafita do Cebreiro

LUGO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio que se inició esta madrugada en Cervantes (Lugo) obligó a cortar una carretera provincial que une este municipio con el de Pedrafita do Cebreiro.

El alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, explicó a Europa Press que sobre las cinco de la mañana recibieron el aviso del incendio que se trasladó de una parte de la carretera a la otra. Esto obligó a cortar la vía hasta el mediodía.

Fue en una carretera provincial que sale de Pedrafita y enlaza con Cervantes en O Portelo. "Era parte de pinos y parte de monte raso y árboles", ha explicado para señalar que el fuego está controlado y que inicialmente se movilizaron medios municipales.