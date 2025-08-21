El incendio de Oia (Pontevedra) obliga a cortar la PO-552

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que afecta al municipio pontevedrés de Oia, donde está activa la Situación 2 por la proximidad del fuego a las casas, obliga a cortar la circulación en la PO-552.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), la carretera está cortada desde el kilómetro 24 en As Mariñas al 25 en Mougás, en ambos sentidos.

El fuego, que comenzó sobre las 18.41 horas de este jueves en la parroquia de Mougás, y supera ya las 20 hectáreas.