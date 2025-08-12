Un incendio próximo a la Estación de Manzaneda (Ourense) obliga a confinar a un campamento infantil

Mirador de Chandrexa de Queixa con columpio y vistas hacia el Macizo Central gallego, a 11 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo incendio originado esta tarde en Chandrexa de Queixa, cercano a la estación de esquí del municipio de Manzaneda, ha obligado a confinar a un campamento infantil que tiene lugar allí, según confirma a Europa Press el alcalde del municipio, Amable Fernández, que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos.

El fuego, indica el regidor, permanece a alrededor de 100 metros de la entrada de la estación. Según confirma la Consellería do Medio Rural a Europa Press, se trata del segundo incendio originado en Chandrexa de Queixa, en la parroquia de Parafita, con una dimensión de cerca de 100 hectáreas.

Hasta allí se han desplazado efectivos de Medio Rural y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que desde la madrugada del martes colaboraban en la extinción del gran incendio de Chandrexa (3.500 hectáreas). Intervienen también los Bomberos de Manzaneda y la Brigada de Refuerzo para Incendios Forestales (BRIF) de Laza.

Según informaba Fernández cerca de las 20.00 horas, los asistentes del campamento se resguardaban del fuego en uno de los apartamentos habilitados en el lugar y el campo de fútbol, libre de humo.

Aunque, en ese momento, el regidor se abría a habilitar espacios municipales para la pernocta, pasadas las 22.00 horas, tanto él como el 112 han confirmado que niños y niñas, monitores y demás personal permanecerán en el complejo durante la noche por precaución.

"Queremos transmitir a las familias un mensaje de tranquilidad, así como pedirles que no intenten acceder al complejo esta noche, ya que podrían correr riesgos y entorpecer la labor de los servicios de emergencias", ha trasladado el Centro de Atención ás Emerxencias de Galicia a través de su cuenta en 'X'.