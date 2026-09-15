Un incendio registrado en la montaña de Quiroga (Lugo) supera ya las 20 hectáreas calcinadas

Archivo - Un bombero trabaja en la extinción de un incendio. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio que empezó poco antes de las 15.30 horas de este martes en la montaña de Quiroga (Luga) supera ya, según las estimaciones provisionales, las 20 hectáreas calcinadas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consellería de Medio Rural.

El departamento autonómico traslada que los equipos están trabajando para combatir las llamas y apuntan a la dificultad añadida de los continuos cambios de viento que se dan en la zona.

El incendio empezó en la parroquia de Pacios da Serra, en una zona con monte bajo y amplias masas de pinar. El concejal responsable del área de Medio Rural en Quiroga, Luis Manuel Arias, ha indicado también a Europa Press que el viento es un factor que está dificultando la extinción.

"El fuego empezó en la montaña arriba, en una cumbre, y hubo momentos en los que parecía achicado y que se iba a dar apagado, pero finalmente no", ha lamentado, y ha indicado que, pese a que las llamas han descendido, por ahora no hay núcleos de población en riesgo

Desde la Consellería, por su parte, han trasladado que los efectivos siguen trabajando y se mantiene contacto con el regidor, José Luis Rivera.

Para su extinción a lo largo del día se han movilizado tres técnicos, 12 agentes, 16 brigadas, 15 motobombas, cuatro palas, dos unidades técnicas de apoyo, siete helicópteros y nueve aviones.