Un incendio registrado en A Pastoriza (Lugo) se salda con una persona herida con quemaduras

Arde un sótano en Chantada (Lugo) y los bomberos se ven obligados a refrigerar varias bombonas almacenadas en su interior

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sufrido quemaduras y ha necesitado asistencia sanitaria en un incendio registrado en un alpendre en A Pastoriza (Lugo).

Según informa la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), el suceso ha ocurrido minutos antes de las 13.00 de este lunes 18, cuando un particular llamó al 112 Galicia para alertar de lo sucedido.

El parte oficial indica que el alertante avisó tras observar una gran cantidad de humo en el lugar de Cordeiro, en la parroquia de Álvare.

El 112 movilizó a los equipos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de Vilalba, al GES de A Pontenova y a agentes de la Guardia Civil.

En el interior de las instalaciones donde se encontraba la víctima había hierba seca acumulada y un vehículo agrícola. Los equipos de emergencia confirmaron que solo ardía el alpendre, y sobre las 13.00 horas continuaban trabajando para extinguir el fuego.

ARDE UN SÓTANO EN CHANTADA

Otro incendio se registró sobre las 11.30 horas en el sótano de una vivienda situada en Vilanova do Monte, en la parroquia de San Salvador de Asma, en Chantada (Lugo). En el interior había materiales y electrodomésticos que, según el servicio de emergencias, ardieron por completo.

Los bomberos tuvieron que refrigerar varias bombonas almacenadas en la estancia. En el operativo participaron los bomberos y la Policía Local de Chantada, además de agentes de la Guardia Civil.