El incendio de Ribas de Sil afecta a la circulación de trenes, mientras el de Vimianzo y Laxe queda estabilizado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en Ribas de Sil (Lugo) en la tarde del sábado, cuya superficie calcinada se mantiene en 100 hectáreas, ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria y a realizar un corte de tensión. Mientras, la Consellería do Medio Rural ha dado por estabilizado el fuego de los municipios limítrofes Vimianzo y Laxe (A Coruña), con 200 hectáreas afectadas.

En relación al fuego del municipio lucense, el departamento autonómico ha explicado que, a pesar de que su evolución por la mañana era favorable, "el viento que se registró en la zona por la tarde hizo que no se pueda caminar hacia su estabilización aún en estos momentos".

El alcalde ribasilense, Roberto Castro, ha indicado que la situación sí ha mejorado "un poco" durante la tarde gracias al trabajo de medios aéreos, aunque mantiene la "cautela". En el marco de las labores de extinción, también se ha realizado un corte en la carretera para facilitar las mismas.

Respecto al corte ferroviario, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) comunicó en torno a las 19.15 horas que la circulación está paralizada "por incendio próximo a las vías" entre las estaciones de Soldón-Sequeiros (en Quiroga) y San Clodio-Quiroga (en Ribas de Sil).

Como consecuencia, hay trenes de larga distancia (LD) y media distancia (MD) detenidos en estaciones. Además, un Alvia que realiza el trayecto León-Ourense ha quedado suprimido en Ponferrada y todo los viajeros serán encaminados por carretera a su destino.

En este contexto, los medios están realizando un cortafuego en una zona próxima a las vías. De igual modo, según ha apuntado el regidor, se realizará otro cortafuego con bulldozer en un pinar que rodea el núcleo de San Pedro, hacia donde avanza el incendio. En general, Roberto Castro ha destacado el "gran" despliegue de medios en la localidad.

La Consellería ha movilizado, de forma acumulada, a cinco técnicos, 23 agentes, 34 brigadas, 26 motobombas, cuatro palas, nueve helicópteros y ocho aviones. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha aportado una brigada y dos helicópteros bombarderos, que trabajan de forma coordinada con el dispositivo autonómico.

INCENDIO EN VIMIANZO Y LAXE

Por otra parte, el incendio declarado en Vimianzo y Laxe, que se iniciaron por separado y este mediodía confluyeron en uno, se dio por estabilizado a las 19.30 horas del domingo. Uno empezó a las 20.16 del sábado en la parroquia vimianzesa de Salto y el otro, a las 21.55 en la parroquia laxense de Nande.

La estimación provisional de hectáreas calcinadas ha ascendido hasta las 200, lo que supone 35 más que las informadas en la actualización realizada al mediodía por la Consellería do Medio Rural, que únicamente informa de aquellos fuegos que superan las 20 hectáreas (salvo excepciones).

Para su extinción se han desplazado, de forma acumulada y conjunta, cuatro técnicos, 32 agentes, 42 brigadas, 35 motobombas, cinco palas, cuatro unidades técnicas de apoio, tres helicópteros y un avión. Al mismo tiempo, el Miteco ha enviado un avión anfibio y un equipo de prevención integral de incendios.