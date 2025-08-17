Los incendios de Ourense dejan heridos a un brigadista y a un bombero y la población recibe otra alerta

Una persona con cámara de vídeo graba un fuego en el polígono industrial de A Rúa, a 16 de agosto de 2025, en A Rúa, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

La OU-1020 está cortada entre Cualedro y la frontera portuguesa, en el kilómetro 9

OURENSE, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis personas han sido atendidas por las urgencias sanitarias a lo largo del día, entre ellas un brigadista por golpe de calor y un bombero por inhalación del humo, según informa el 112 Galicia.

Asimismo, una decena de municipios de Ourense --de las comarcas de O Ribeiro y Valdeorras-- han recibido de nuevo este domingo la alerta del sistema 'Es-alert', emitida por la Dirección Xeral de Emerxencia e Interior para informar de las medidas de protección establecidas.

Los habitantes de localidades de Beade, Carballeda de Avia, Leiro, Melón y Ribadavia --en O Ribeiro-- y O Barco de Valdeorras, O Bolo, Petín, , Rubiá y Vilamartín de Valdeorras --en Valdeorras-- han sido los destinatarios de las nuevas alertas emitidas.

Según traslada el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, se mantienen activas las medidas de protección a la ciudadanía en las zonas afectadas a causa de los incendios forestales en la provincia de Ourense, donde continúa activa la Situación 2.

La alerta ya ha sido emitida a los siguientes ayuntamientos: A Mezquita, A Gudiña, A Rúa, A Veiga, A Teixeira, Avión, Baltar, Beade, Castrocaldelas, Carballeda de Avia, Carballeda de Valdeorras, Chandrexa de Queixa, Cualedro, Folgoso do Courel, Laza, Larouco, Leiro, Manzaneda, Melón, Montederramo, Monterrei, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Os Blancos, Oímbra, Parada de Sil, Petín, Quiroga, Ribadavia, Ribas de Sil, Riós, Rubiá, San Xoán de Río, Trasmiras, Verín, Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Vilardevós, Vilariño de Conso y Xinzo.

CORTES AL TRÁFICO

Por otra parte, según la información trasladada por el 112 Galicia alrededor de las 20.00 horas, la OU-1020 está cortada entre Cualedro y la frontera portuguesa, en el kilómetro 9, mientras que la N-525 está abierta al tráfico.

Asimismo, durante la tarde, la Guardia Civil informó de cortes en la A-52 entre Ribadavia y Melón. Según fuentes del Instituto Armado, el corte se produjo a las 15.25 horas en el kilómetro 252, sentido Vigo, y en el kilómetro 262 sentido Benavente. De esta forma, se habilitaron desvíos por la N-120.