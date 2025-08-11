Los incendios del verano en Galicia arrasan más de 4.000 hectáreas, más que en todo 2024

Ganadero propietario de algo más de cien vacas en Teixeira, intenta sofocar el fuego en uno de los refugios de los animales, a 10 de agosto de 2025, en Maceda, Ourense, Galicia (España). Un incendio en Maceda (Ourense), parroquia de Castro de Escuadro, ca - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 11 Ago. (EUROPA PRESS)

Los incendios del verano en Galicia arrasan hasta este 11 de agosto más de 4.000 hectáreas, con el principal fuego en Chandrexa de Queixa (Ourense), el cual calcina ya 1.600 hectáreas y sigue sin control, con datos provisionales de la Consellería do Medio Rural.

Esta superficie es superior a lo ardido en todo 2024, cuando fueron 2.644,70 hectáreas, uno de los años con menor terreno calcinado en la última década.

Precisamente, el alcalde de Chandrexa, Francisco Rodríguez, relata a Europa Press, pasadas las 14,00 horas de este lunes, que la situación está "muy complicada" debido a que hay "mucho viento". Si bien apunta a una ligera mejoría respecto a la mañana, advierte de que no hay previsión de cuándo se podrá controlar este fuego iniciado el pasado viernes en la parroquia de Requeixo ante "una meteorología tan mala".

Aclara que no hay casas en riesgo, pues dice que "no hay que alarmar", pero existe especial "previsión por lo que pueda pasar" en los lugares de Taboazas, Senra y A Espasa. En las tareas de extinción han participado 12 helicópteros y 10 aviones, entre otros.

PEORES INCENDIOS

Hasta la fecha, los incendios de mayor magnitud este verano en Galicia se registran en la provincia de Ourense: Chandrexa (1.600 hectáreas); Vilardevós, extinguido tras quemar 578,7 hectáreas y que puso en riesgo viviendas; y Maceda, estabilizado desde la noche del domingo con 400 hectáreas calcinadas y en el que resultó herido un brigadista por quemaduras en una pierna y un glúteo.

Por su parte, el municipio de Ponteceso (A Coruña) sufrió media docena de incendios en varios días durante el inicio de agosto, con los de Cospindo (245 hectáreas) y Brantuas (200 hectáreas) como los peores. Este municipio sufrió desalojos como los de Corme Aldea.

A Cañiza, parroquia de O Couto (295 hectáreas); Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas); y A Fonsagrada, Monteseiro (150 hectáreas) son otros de los de mayor superficie de este verano por encima de las 100.

Precisamente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado en las últimas horas que detrás de la "inmensa mayoría" de los incendios originados en Galicia este verano están "personas que los provocan", aunque el calor agrave los fuegos y complique su extinción.