Una iniciativa ciudadana canaliza la ayuda voluntaria por los incendios en WhatsApp, con más de 2.000 personas

OURENSE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de incendios, que afecta principalmente a la provincia de Ourense, ha desembocado en diversas iniciativas cuyo fin es ayudar a los afectados. Entre ellas, un grupo de voluntarios crearon un canal de WhatsApp para canalizar la información ciudadana y la ayuda voluntaria, que ahora intentan volcar en una página web con información en tiempo real.

La iniciativa partió de la ourensana Évora Rodríguez ante la "impotencia" generada por el contexto actual. Junto a su hermana Antea, quien lo relata a Europa Press, y un joven lucense, Julen, abrieron una comunidad de WhatsApp, con más de 2.000 miembros y dividida por distritos y grupos de voluntarios. Allí, recogen puntos de recogida de materiales y comida y ayuda con alojamiento, entre otros.

Con ellos se puso en contacto un informático --en este caso, de Madrid--, que había creado una página (www.incendiostiemporeal.es) para ofrecer información en tiempo real de los focos de incendios y de los cortes en carretera, a través de datos de la NASA y la DGT. El siguiente paso a dar es integrar la información ciudadana recibida en esta página web para poder canalizarla.

Además, han intentado en ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Ourense para organizar la ayuda voluntaria movilizada. "Queremos delegar esto que está sucediendo", expresa Antea Rodríguez, que indica que ya están en contacto con organismos públicos, como Protección Civil.

Los voluntarios de esta entidad han ayudado a trasladar el material y comida recibida en el local de la CUT Ourense, desde donde trabajan ahora después de que un joven de la organización se pusiera en contacto con ellas a través de la comunidad de WhatsApp, ya que desde el lunes esta organización habilitó el espacio para recoger material.

Con todo, Rodríguez desvincula su iniciativa de cualquier "movimiento o ideología" y precisa su voluntad de "colaborar con la gente que quiere". "Estamos ante una emergencia y lo importante es ayudar y que eso llegue", concluye.