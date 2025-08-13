Interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid por un incendio cercano a la vía en Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se encuentra interrumpida de nuevo este miércoles por la proximidad de un incendio a la vía en la provincia de Ourense.

Según han informado fuentes de Renfe consultadas por Europa Press, la circulación está suspendida desde las 14.43 horas de este miércoles entre Vilavella, en el municipio de A Mezquita, y Porta de Galicia, en A Gudiña, por un incendio próximo.

Además, a petición de los Bomberos se encuentra sin tensión en infraestructura entre Sanabria Alta Velocidad y Miamán. Los trenes con origen Madrid solo circulan hasta Zamora y los originados en Galicia finalizarán su recorrido en Ourense.

Ante esta situación Renfe avanzó que están permitidos los cambios y anulaciones sin coste para todos los billetes comprados para esta jornada para los trenes que circulan entre Galicia y Madrid.

TRENES AFECTADOS

Según la última información los trenes afectados son:

-- ALVIA 4325 Madrid-Zamora, previsto transbordo desde Sanabria hasta destinos por carretera.

-- AVE 4254, Vigo-Madrid, transbordo de Ourense a Zamora por carretera

-- AVE 4345 Madrid-Coruña, en Chamartin, sin previsión

-- AVE 4565, Madrid-Vigo, en Chamartin, sin previsión

-- AVLO 4375 Madrid-Coruña, en Chamartín, sin previsión.

-- AVE 5382, Ourense-Madrid, sin embarcar, sin previsión por el momento.

-- AVLO 4334 Coruña-Madrid sin embarcar en Coruña.