Investigada una vecina de Cee por dos incendios forestales en Laxe (A Coruña)

A CORUÑA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación en relación a una mujer de 34 años, vecina de la localidad de Cee, como presunta autora de dos delitos de incendio forestal en el lugar de Boaño, en el municipio de Laxe.

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Arteixo inició una investigación tras el incendio ocurrido el 9 de agosto, en el que se vieron afectadas 0,2 hectáreas de monte. A través de la inspección ocular del lugar y de las declaraciones de varios testigos, se pudo identificar a la investigada.

La presunta autora, según la Guardia Civil, está relacionada con un incendio anterior, ocurrido el 31 de julio de 2024 en la misma zona. "Una evidencia clave en la investigación es un vídeo que muestra, de forma inequívoca, a la sospechosa provocando el incendio con un mechero", remarca la Benemérita.

Además, al hilo de este caso pide la colaboración ciudadana y apunta que "si se observa cualquier actividad sospechosa o se tiene información sobre un incendio" se debe contactar con la Guardia Civil a través del 062 o cualquier otro canal de denuncia.