Investigado un vecino por un incendio forestal en Sobrado do Monxes iniciado tras una quema negligente

Investigado un varón como presunto autor de un incendio forestal por imprudencia en Sobrado dos Monxes (A Coruña). - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha identificado e investiga a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia, tras una quema negligente de restos de poda.

La investigación se inició tras declararse un incendio forestal en el municipio coruñés de Sobrado dos Monxes el pasado 19 de marzo. Los agentes averiguaron que el origen del fuego había estado en una quema de restos de poda y restos forestales procedentes de la limpieza de parcelas propiedad del investigado.

El hombre carecía de autorización para esa quema y no había adoptado las medidas de seguridad necesarias. Además, durante la quema, el varón se ausentó del lugar para dirigirse a su vivienda, situada en la misma parcela, y dejó el fuego sin supervisión.

Mientras se encontraba en el interior, el fuego se extendió a la vegetación circundante afectando a otra parcela colindante, aunque no alcanzó gran extensión gracias a la rápida intervención de los vecinos, que controlaron las llamas hasta la llegada de los medios de extinción.