Investigan a dos hombres como autores de un incendio por imprudencia grave en Folgoso do Courel y en Monterroso

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil imputa en calidad de investigados a un hombre portugués, de 37 años, y a un vecino de Monterroso, de 30 años, como presuntos autores de dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave en Folgoso do Courel y en Monterroso.

Según ha informado el Instituto Armado, los agentes adscritos al EMIIF (equipo multidisciplinar de investigación de incendios forestales) iniciaron una investigación policial para esclarecer la autoría de dos incendios forestales ocurridos en los términos municipales de Folgoso do Caurel y de Monterroso.

Durante la investigación, los agentes constataron que el origen del incendio de Folgoso do Caurel está en los trabajos de aprovechamiento forestal que se realizaban en la zona con una maquina cortadora- procesadora de árboles.

Por su parte, el incendio en Monterroso tiene su presunto origen en un escape de una quema que era realizada sin autorización administrativa.

Las personas investigadas en el primer semestre como presuntos autores de un delito de incendio forestal, fueron, en su mayoría, por imprudencias, siendo las causas más habituales el incumplimiento en las condiciones impuestas en la autorización o comunicación en la realización de quemas, imprudencias en trabajos forestales y dolo.