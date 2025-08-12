Investigan a una mujer acusada de provocar cinco incendios en Muxía (A Coruña)

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Corcubión investiga a una vecina de Frixe-Muxía (A Coruña), de 63 años de edad, acusada de provocar cinco incendios en la localidad.

Según ha trasladado el Instituto Armado, la investigación se inició el 11 de agosto tras recibir el aviso de un incendio en Frixe. Las primeras informaciones apuntaban a una mujer como sospechosa de otros incendios ocurridos recientemente en la misma zona.

Así, los agentes tomaron declaración a varios testigos que manifestaron haber visto a la investigada en las proximidades del fuego e incluso saliendo de la masa forestal a escasos metros del incendio.

Además, uno de los testigos aportó una fotografía de la sospechosa, con la que habló la Guardia Civil y mostró "numerosas contradicciones en su relato", por lo que fue trasladada al cuartel de Corcubión en calidad de investigada.

De este modo, la declaración de la mujer permitió esclarecer un total de cinco incendios forestales ocurridos en la misma localidad los días 3, 5, 9 y 11 de agosto de este año.

Tras estos hechos, la Guardia Civil ha agradecido la colaboración ciudadana para la resolución de este caso, destacando la importancia de la implicación de los vecinos para la prevención y esclarecimiento de los delitos contra el medio ambiente. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de guardia de Corcubión.