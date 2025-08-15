Lanzan una alerta al empeorar las condiciones en Ourense: piden a los ciudadanos no acercarse a los incendios

El 112 Galicia demanda evitar desplazamientos ante el avance de los fuegos en la provincia

OURENSE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 112 Galicia ha lanzado un aviso en la tarde de este viernes de que habrá "un empeoramiento de las condiciones en las próximas horas", por lo que ha hecho un llamamiento a la población. De hecho, el aviso ha saltado vía móvil a los ciudadanos ourensanos.

En concreto, el servicio de emergencias hace un llamamiento a la población afectada por los incendios para que extremen las precauciones y sigan las indicaciones de los servicios de emergencias.

El 112 pide evitar acercarse a las inmediaciones de los fuegos y a evitar desplazamientos.

MENSAJE DE ALERTA EN LOS MÓVILES

La alerta de Protección Civil que ha llegado a los móviles ciudadanos insta, ante el avance de los incendios, a evitar cualquier desplazamiento innecesario y a permanecer dentro de las viviendas.

"Si está en el exterior y no tiene donde confinarse, aléjese de los lugares afectados. Siga las indicaciones de los servicios de emergencia y manténgase informado a través de las fuentes oficiales", añade el mensaje, que ha hecho sonar las alarmas de los móviles de los ciudadanos.