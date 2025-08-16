Margarita Robles visita, junto al general jefe de la UME, la estación de montaña de Manzaneda por los incendios

Publicado: sábado, 16 agosto 2025 13:13
   OURENSE, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita este sábado, 16 de agosto, a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan en la lucha contra los incendios que se desarrollan en distintas localidades de Galicia y Castilla y León.

    Robles, originaria de León, estará acompañada por el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, y acudirá a distintas localidades.

   En concreto, 1.300 militares están desplegados para colaborar sobre el terreno en labores de extinción de más de una decena de incendios en Galicia, Castilla y León, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura.

   Según ha informado la Delegación del Gobierno de Galicia, Robles, junto al general jefe de la UME, visitó esta mañana la estación de montaña de Manzaneda para analizar la situación y supervisar los medios desplegados por el Ejecutivo que dirige Sánchez en los incendios.

