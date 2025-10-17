Marlaska replica a Rueda que el 26 de agosto se declaró la emergencia de incendios y se activaron las ayudas

El ministro Grande Marlaska atiende a los medios en Villasana de Mena, durante la inauguración este viernes del nuevo cuartel de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS/TOMÁS ALONSO

VILLASANA DE MENA (BURGOS), 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha desmentido al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien ha denunciado que el Ejecutivo central no ha convocado las ayudas para los damnificados por los incendios forestales del pasado verano, y ha asegurado que el mandatario gallego "adolece y falta a la verdad".

Grande-Marlaska, que ha asistido en la localidad burgalesa de Villasana de Mena a la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil, ha recordado que en el primer Consejo de Ministros tras el periodo vacacional, el 26 de agosto, cuando todavía estaba "la emergencia por los incendios forestales" e activó y declaró la emergencia grave de Protección Civil en todas las zonas afectadas por dichos fuegos y también por los ocurrido en junio y julio.

Asimismo, el ministro ha precisado que desde ese momento se articuló el conjunto de ayudas de los distintos ministerios, "tanto del Ministerio Interior como de otros... como Agricultura y Política Territorial, para ayudar no solo a los daños personales y materiales de quienes los han sufrido, sino también infraestructuras municipales e infraestructuras provinciales".

"Yo me remito a los datos y vuelvo a decir, el Gobierno de España estuvo desde el primer momento, estuvo en la respuesta inmediata como bien saben", ha subrayado Fernando Grande-Marlaska, quien ha apuntado que desde "el minuto uno" estuvieron las BRIF y los medios del MITECO, la UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los voluntarios de Protección Civil "derivados del gobierno central", que "apoyaron a quienes gestionaban la protección civil, que eran las comunidades autónomas".

Asimismo, Grande-Marlaska ha aseverado que fue el Gobierno central, "como procede", el que coordinó "las ayudas de otras comunidades autónomas dentro del principio de solidaridad", así como el mecanismo europeo de Protección Civil con 10 países de la Unión Europea para contar con más medios.