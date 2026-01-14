Más ganaderos se suman a la tractorada de Lugo contra el acuerdo con Mercosur y queman paja ante instituciones

Protesta de ganaderos ante la sede de la Diputación en Lugo - EUROPA PRESS

LUGO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ganaderos han recrudecido este miércoles las protestas contra el pacto del UE con Mercorsur en Lugo donde han quemado rulos de paja ante las sedes de la Diputación, la Xunta y la Subdelegación del Gobierno.

En la joranda de este miércoles, el colectivo Gandeiras e Gandeiros Galegos Elas Eles se ha sumado a la protesta que ya secundaban Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, que llevan concentrados en la ciudad de Lugo desde el pasado lunes.

Sobre las 11,00 horas de la mañana han comenzado a llegar los manifestantes a la sede de la Xunta en Lugo, tal y como hicieron los últimos dos días, y se han ido sumando más tractores a los que se quedaron durante estos días en la ciudad aparcados en el carril más próximo a la Muralla, en gran parte de la Ronda.

Los momentos de más tensión de la jornada de este miércoles se han vivido cuando se quemaron los rulos de paja, el primero ante el edificio administrativo de la Xunta de Galicia, lo que ha obligado a cortar el tráfico de nuevo en un amplio tramo de la Ronda, creando de nuevo un caos de tráfico en las calles adyacentes.

El segundo rulo se ha quemado ante la sede de la Diputación, donde se estaba celebrando el pleno de toma de posesión de la nueva presidenta, Carmela López. Mientras el acto terminaba en el interior, justo en la puerta han encendido el fuego el nutrido grupo de manifestantes que coreaba consignas en contra del acuerdo con Mercosur.

También han provocado otra quema ante la Subdelegación de Gobierno, en la plaza de Armañá, para protestar ante las tres instituciones que los manifestantes consideran que "nos han vendido".

Así se ha manifestado Adrian Riadigos, presidente de la asociación Elas Eles, que ha centralizado este miércoles las protestas, tras su paso por Ourense y A Coruña, donde también han estado promoviendo concentraciones y quemas de rulos de paja de forma reivindicativa.

El ganadero ha recordado que el lunes se sumaron a la concentración miembros del PP, una actitud que ha calificado de "demagógica", asegurando que Rueda "ofrece los puertos de Galicia como entrada a Europa".

Riadigos ha pedido disculpas a los ciudadanos por "las molestias y caos" que ocasionan estas concentraciones y ha agradecido el apoyo de los vecinos.

Además, ha avanzado que el próximo domingo, día 18, prevén manifetarse de forma "pacífica" a las 12.00 horas ante la sede de la Xunta para explicar a la ciudadanía lo que el consumidor va a comer una vez que se firme el acuerdo. "Galicia no va a poder seguir siendo calidad, por lo menos el lineal del supermercado, cuando entre el producto de Mercosur", ha detallado.

Los manifestantes quieren recordar que el mayor perjudicado de la situación es el consumidor, ya que se les está dando vía libre a los fitosanitarios, "causantes de cáncer" y a las hormonas, "que llevan años prohibidas en Europa".

Sobre las declaraciones de otros sindicatos, como Unións Agrarias, que ven en este acuerdo "una oportunidad", Riadigos ha trasladado que se trata de una formación "amparada por el Partido Socialistas" y que "nunca se pondrán en contra de sus decisiones".

Ha recordado también el responsable de la formación que estas concentraciones "no son por una cuestión de dinero". "No buscamos ninguna subvención ni queremos ningún euro de más, lo que queremos es seguir produciendo como hasta ahora", ha dicho.

Finalmente, ha explicado que está prevista una manifestación en Santiago de Compostela el próximo día 25, donde también se espera la llegada de tractores.