Medio Rural apunta que la situación de los incendios activos va a "mejor", después de una semana "compleja"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha informado de que los incendios de As Neves y Salceda de Caselas, en Pontevedra, y A Fonsagrada, en Lugo, van a "mejor", después de una semana "compleja" en las cuatro provincias gallegas.

"Llevamos una semana compleja: desde el fin de semana en Ourense; después, en A Coruña, en Ponteceso, Camariñas y Muxía, con muchos fuegos en esa zona, y ayer el foco pasaba a Pontevedra, con los que se originaron en As Neves y Salceda de Caselas", ha expuesto la responsable autonómica, en declaraciones a los medios durante una visita a la granja de razas autóctonas de la finca Armariz, en Nogueira de Ramuín (Ourense).

En cuanto a los originados en Pontevedra, que ya han sido estabilizados, Gómez ha apuntado que están "mucho mejor" que en la noche del miércoles. El de Salceda de Caselas, en la parroquia de A Picoña, ha calcinado 80 hectáreas, mientras que el de San Pedro de Batalláns, en As Neves, afecta alrededor de 50.

Lo mismo ha señalado Gómez en el caso de Fonsagrada: "Están perimetrados. Están trabajados en su extinción, pero están en mucho mejor situación". El de la parroquia de Cereixido (20 hectáreas) --el segundo en iniciarse-- ya ha sido establizado. Por otro lado, permanece activo el fuego originado a las 15.30 horas del martes en la parroquia de Monteseiro (120 hectáreas).