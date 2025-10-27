Medio Rural y la Asociación Forestal acuerdan trabajar conjuntamente en el plan 2021-2040 para el sector

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha discutido este lunes con representantes de la Asociación Forestal de Galicia el futuro del sector tras la ampliación hasta 2030 de la moratoria del eucalipto y, asegura el departamento autonómico, se ha acordado seguir trabajando "conjuntamente" en el marco de los objetivos establecidos en el Plan Forestal de Galicia 2021-2040.

En la reunión a la que han acudido la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, el director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan y representantes de la Asociación Forestal se ha pactado mantener el plan con el "fin de impulsar la productividad del monte y evitar el abandono de los terrenos".

En esta línea, la titular de Medio Rural ha incidido en que la gestión del eucalipto incluye "una serie de medidas de flexibilización para favorecer la sostenibilidad del sector forestal gallego".

La conselleira ha subrayado que se permitirán nuevas plantaciones para sustituir las que ya existen "siempre que la parcela inicial se transforme en coníferas y frondosas". Esta repoblación no podrá superar el 75% del eucalipto que había en la superficie inicial.

En cualquier caso, también se flexibilizará la afectación de la banda marrón del pino, una medida que prevé que los propietarios de plantaciones de pinos afectados por la enfermedad podrán plantar un máximo del 50% de la superficie del árbol eliminada, siempre que la otra mitad se repueble con coníferas o frondosas.