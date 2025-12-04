Medio Rural avanza que la próxima semana realizará el segundo pago de la PAC a los ganaderos

LUGO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José López, anunció este jueves que la próxima semana se realizará el segundo pago de la PAC, un abono que este año se adelanta algo respecto a lo habitual. La representante de la Xunta avanzó esta noticia a los ganaderos presentes en el acto de celebración del 50º aniversario del Grupo Lence.

La conselleria se dirigió a los ganaderos presentes para trasladarles un mensaje de compromiso y respaldo institucional. "Nos toca seguir mejorando y apostando por un sector imprescindible", afirmó.

La conselleira destacó que el Gobierno gallego continuará apoyando al sector agroganadero mediante acciones de formación, ayudas directas a los productores, planes de tutorización y una mayor agilización de los procedimientos administrativos, un reto que -reconoció- "no es nada fácil".