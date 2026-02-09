Medio Rural y el Ayuntamiento de Mos impulsarán la promoción del vino rosado gallego en la Festa da Rosa

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, han mantenido este lunes una reunión centrada en el impulso a la colaboración conjunta en materia de promoción del vino rosado gallego - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, han mantenido este lunes una reunión centrada en el impulso a la colaboración conjunta en materia de promoción del vino rosado gallego en el marco de la Festa da Rosa, una celebración de referencia en esta localidad, que tiene lugar cada 13 de junio y que en este 2026 alcanzará su edición número 53.

Así, en este contexto, este año se prevé celebrar también la Feira dos Viños Rosados de Galicia, que se consolidará como un claro apoyo a la difusión y exaltación de este producto y como muestra de las nuevas posibilidades que ofrece el sector vitivinícola con los rosados, más frescos y ligeros, y que se adaptan a las tendencias actuales del mercado.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, la conselleira ha subrayado que la feria será una oportunidad para las bodegas que elaboran este tipo de producto, dentro de la apuesta de la Xunta por todas aquellas iniciativas que generen sinergias entre diferentes sectores para impulsar la producción agroalimentaria gallega de calidad.

En la reunión también se ha avanzado en materia de infraestructuras agrarias y desarrollo rural. Así, se ha evaluado la cooperación para la mejora de los caminos en el marco del Plan Camiña Rural de la Consellería. Al amparo de este programa, para el período 2026-2027 Mos tiene adjudicada una ayuda mínima de casi 51.400 euros, que se puede incrementar en función de criterios objetivos marcados en la convocatoria, tales como localización, despoblación, superficie o coeficiente de agrariedad.

Además, desde el año 2020 este ayuntamiento ha recibido, en conjunto, una aportación de cerca de 283.000 euros dentro de los diferentes planes impulsados por el Gobierno gallego para la mejora y el acondicionamiento de caminos rurales. Estos fondos permitieron el arreglo de un total de seis vías municipales, situadas en diversos puntos de las parroquias de Louredo y Mos.