Medio Rural y la Brilat evalúan el inicio de la Operación Centinela, con 35 patrullas desplegadas desde el lunes

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, recibe en el Centro de Coordinación Central de San Lázaro al general Andrés González, como jefe de la Fuerza Galicia (JEFZA Galicia) y de la Brigada Galicia VII (Brilat), a 13 de agosto de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, ha recibido en el Centro de Coordinación Central de San Lázaro al general Andrés González, como jefe de la Fuerza Galicia (JEFZA Galicia) y de la Brigada Galicia VII (Brilat), para evaluar el inicio de la Operación Centinela, una misión de vigilancia de los montes gallegos frente a los incendios forestales.

La operación mantiene desplegados un total de 35 patrullas terrestres y dos equipos de mantenimiento móvil por el territorio gallego desde el pasado lunes, 10 de agosto, lo que supuso un adelanto de su inicio en cinco días respecto a 2025.

Esta colaboración, que se mantendrá hasta el 25 de septiembre, pretende reforzar la vigilancia y la identificación de los potenciales causantes de estos incendios y busca que la presencia de los militares en el monte "disuada a los posibles responsables de prácticas delictuosas", según recoge Medio Rural.

La misión se desarrolla en el marco de un convenio firmado entre la Consellería y el Ministerio de Defensa para favorecer este despliegue. Además, cuenta con una inversión autonómica de cerca de 594.000 euros y contempla la posibilidad de que las patrullas puedan realizar vigilancia aérea complementaria mediante unidades de dron en el caso de ser necesario.

El encuentro de este jueves también ha servido para que el general de brigada González pudiese conocer las instalaciones del Centro de Coordinación Central y la estructura organizativa de la lucha autonómica contra los fuegos, así como las diferentes aplicaciones informáticas que se emplean en las tareas de prevención y extinción de incendios.