Medio Rural destaca a Galicia como una de las "regiones líderes" en modernización ganadera a nivel nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, destacó el papel de Galicia como una de las "regiones líderes" en modernización ganadera a nivel nacional, situando a las granjas gallegas a la altura de las más punteras de Europa.

Así lo hizo este miércoles durante la inauguración en Santa Comba del segundo centro en Galicia de Lely, una empresa que ofrece soluciones tecnológicas e innovadoras para el sector ganadero.

La conselleira remarcó la labor de esta empresa al aportar tecnología que cuida del bienestar de los animales y facilita el día a día de las personas que trabajan en el campo.

A renglón seguido, Gómez destacó que Galicia es una potencia lechera, ya que se produce el 42% de la leche de toda España, lo que la convierte en la novena región productora de Europa.

En este sentido, puso como ejemplo el ayuntamiento de Santa Comba y la comarca del Xallas como zonas destacadas en nuestra comunidad dentro de este ámbito productivo.

A renglón seguido, ensalzó el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de los ganaderos gallegos a favor del sector lácteo, que representa la Galicia Calidade mediante productos de primer nivel, del bienestar animal, el respeto por el medio ambiente y el trabajo de las personas que lo componen.